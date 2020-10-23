Япония усилит меры безопасности для зрителей на Играх в Токио

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония усилит меры безопасности для болельщиков Игр XXXII Олимпиады в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио станут свидетельством победы человечества над коронавирусом, а также поводом показать всему миру возрожденные районы, пострадавшие от землетрясения и цунами 2011 года", - приводят журналисты NRK слова премьер-министра Японии Есихидэ Суга на совещании правительства.

По словам премьер-министра, будут приняты эффективные меры, в разработке которых принимают участие научные круги, руководство города, для предупреждения заражения коронавирусом участников соревнований и зрителей во время Игр. Он также дал указания соответствующим министерствам усилить меры по кибербезопасности и контролю над въездом и выездом иностранных спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что каждый спортсмен, который пройдет все тесты, независимо от страны проживания сможет приехать в Токио на Игры в 2021 году."Если у атлетов отрицательный результат теста на COVID-19, если они соблюдают руководство по борьбе с коронавирусом, мы должны дать им шанс принять участие в Играх", - сказал Томас Бах.

Как уже сообщалось, организаторы Олимпиады в столице Японии рассматривают возможность создания независимого центра тестирования и лечения коронавируса в деревне спортсменов в Токио.

Игры XXXII Олимпиады в Токио были перенесены в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. В 2021 году главные мировые страты планируется провести с 23 июля по 8 августа.-0-