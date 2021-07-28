Японка Араи и грузин Бекаури выиграли золото Игр в дзюдо

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28 июля Токио /Корр. БЕЛТА/. Японка Тидзуру Араи (70 кг) и грузин Лаша Бекаури (90 кг) выиграли золотые медали олимпийского турнира по дзюдо в своих весовых категориях, передает корреспондент БЕЛТА.
Японская дзюдоистка Тидзуру Араи в решающей схватке смогла нанести поражение сопернице из Австрии Михаэле Поллерес. Две бронзовые награды на счету россиянки Мадины Таймазовой и нидерландской спортсменки Санне ван Дейк.
В состязаниях мужчин Лаша Бекаури заставил капитулировать немца Эдуарда Триппеля. Бронзовые награды достались Давлату Бобонову из Узбекистана и венгру Кристиану Тоту.-0-
Тидзуру Араи. Фото Reuters