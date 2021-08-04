Японка Есодзуми выиграла золото Игр на турнире по скейтбордингу

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японка Сакура Есодзуми выиграла золото Игр на турнире по скейтбордингу в дисциплине "парк", передает корреспондент БЕЛТА.
Викторию ей гарантировала сумма 60,09 балла. Ее подруга по команде Кокона Хираки стала обладательницей серебра - 59,04 балла. Британка Скай Браун - бронзовая медалистка (56,47).
Ранее, 25-26 июля, определились призеры Игр в дисциплине "улица". Мужские соревнования по скейтбордингу в "парке" пройдут 5 августа.
Решение о включении скейтбординга в программу Олимпиады в Токио было принято в июне 2016 года.-0-