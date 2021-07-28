Японка Юи Охаси выиграла золото Олимпиады в комплексном плавании на 200 м

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. В финальном заплыве на 200 м комплексным плаванием победу одержала представительница Японии Юи Охаси. Для спортсменки это уже вторая победа на домашних Играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат спортсменки - 2 мин. 08,52 сек. Второе и третье место заняли американки Алекс Уолш и Кейт Дуглас соответственно. Серебряная медалистка Олимпиады преодолела дистанцию за 2 мин. 08,65 сек. Бронзовый призер - за 2 мин. 09,04 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-