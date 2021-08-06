6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японка Маю Мукаида выиграла олимпийское золото в женской борьбе в весовой категории 53 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей схватке спортсменка, представляющая хозяев Олимпиады, одержала волевую победу над обидчицей Ванессы Колодинской в полуфинале китаянкой Цяньюй Пан, которая выигрывала у соперницы 4:0. Однако Маю Мукаида собралась и, проведя серию приемов, заработала олимпийское золото, завершив схватку со счетом 5:4.

Помимо белоруски Ванессы Колодинской бронзу выиграла монголка Болортуяа Бат-Очирин.-0-