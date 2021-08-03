Японка Сэна Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу в весе до 57 кг

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японская спортсменка Сэна Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу, передает корреспондент БЕЛТА.
В финальном бою весовой категории до 57 кг японка победила филиппинскую спортсменку Нести Петесио. Обладательницами бронзовых наград в этом весе стали Кэррисс Артингстолл из Великобритании и итальянка Ирма Теста.
На мужском боксерском турнире сегодня определятся олимпийские призеры в весовой категории до 69 кг. Все белорусские боксеры уже завершили свои выступления в японской столице, выбыв на ранних стадиях соревнований.-0-