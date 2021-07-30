Японка Соне и чех Крпалек выиграли золото Олимпиады в дзюдо

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/ Японка Акира Соне (свыше 78 кг) и чех Лукаш Крпалек (свыше 100 кг) выиграли золото Олимпиады в заключительный день личного турнира дзюдоистов, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале состязаний женщин в весовой категории свыше 78 кг Акира Соне смогла нанести поражение титулованной кубинке Идалис Ортис. Бронзовые награды на счету азербайджанской спортсменки Ирины Киндзерской и Ромена Дико из Франции.

У мужчин в весе свыше 100 кг в споре за золото сошлись чех Лукаш Крпалек и грузинский атлет Гурам Тушишвили. Их очный поединок завершился викторией спортсмена из Чехии, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Напомним, что в Рио -2016 он первенствовал в весе до 100 кг. Бронзовые награды выиграли француз Тедди Ринер и россиянин Тамерлан Башаев.

Дзюдоистам в Токио осталось разыграть медали командного турнира, который пройдет завтра, 31 июля, впервые в истории Олимпиад.-0-