13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла этап серии Гран-при в Токио в женском одиночном катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница набрала в сумме 223,34 балла. Второе место заняла еще одна японка Мана Кавабе - 205,44 балла. Третье место оставила за собой Ю Ен из Республики Корея - 203,60 балла.
Одна из фавориток турнира россиянка Дарья Усачева не смогла бороться за медали, получив травму.
В танцах на льду не было равных российским фигуристам Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Судьи оценили выступление россиян суммой в 215,44 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - 210,78 балла. Бронза у британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона - 191,91 балла.-0-