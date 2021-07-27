Японская теннисистка Наоми Осака проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском теннисном турнире сегодня произошла очередная сенсация, передает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала женского одиночного разряда вторая ракетка мира японка Наоми Осака, зажигавшая олимпийский огонь на церемонии открытия Игр, неожиданно уступила в двух сетах 42-му номеру мирового рейтинга чешской теннисистке Маркете Вондроушовой - 1:6, 4:6.

Ранее ракетку зачехлила лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, проигравшая в первом раунде испанской теннисистке Саре Соррибес Тормо (47). Вчера выбыла из борьбы за олимпийские награды и третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко, уступившая хорватской теннисистке Донне Векич (50).

Сегодня единственный белорус, оставшийся в одиночных разрядах, Илья Ивашко (66) в поединке 1/16 финала встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным (127). В первом раунде Ивашко переиграл французского теннисиста Гаэля Монфиса (17) - 6:4, 4:6, 7:5. Вчера еще один белорус Егор Герасимов (79) в матче 1/16 финала уступил итальянцу Фабио Фоньини (31) - 4:6, 6:7 (4:7). На старте Герасимов победил француза Жиля Симона (102) - 4:6, 6:3, 6:4.

В состязаниях мужских дуэтов Илья Ивашко и Егор Герасимов завершили выступление после поражения в 1/16 финала от новозеландского тандема Маркус Даниэл / Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8).-0-