Японские спортсмены Сара Асахина и Кокоро Кагеура выиграли золотые медали ЧЕ по дзюдо в Венгрии

12 июня, Минск / Корр. БЕЛТА/. Японские дзюдоисты Сара Асахина (свыше 78 кг) и Кокоро Кагеура (свыше 100 кг) выиграли золотые медали чемпионата мира, который завершился в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах женщин Сара Асахина (свыше 78 кг) победила узбекскую спортсменку Ринату Илматову, Анумари Веленсик из Словении, Мелиссу Мохика из Пуэрто-Рико и кубинку Идалис Ортис и соотечественницу Вакаба Томита, выигравшую серебро. Бронзовые медали на счету бразильянок Марии Суэлен Альтеман и Беатрис Соуза.

Белоруска Марина Слуцкая, выступавшая в данной весовой категории первый поединок против испанки Сары Альварез выиграла досрочно. Затем было поражение в схватке с пуэрториканкой Мелиссой Мохика и минчанка закончила выступление на турнире.

В стартах мужчин Кокоро Кагеура на пути к победе отпраздновал пять викторий, в том числе и над россиянином Тамерланом Башаевым, который стал обладателем серебра. Бронзу разделили украинец Яков Хаммо и нидерландский спортсмен Рой Мейер.

По итогам планетарного форума лидерство в медальном зачете за командой Японии, представители которой выиграли 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых наград. Второе место у грузинских атлетов – 1-1-2. Третья позиция за представителями Испании – 1-1-2. Белорусская дружина медалей не завоевала. Лучший результат в ее составе показал Дмитрий Миньков, занявший седьмое место в весовой категории 66 кг. -0-