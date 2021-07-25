Японские спортсмены сегодня завоевали четыре золотые медали на домашней Олимпиаде

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио разыграли сегодня 18 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Отлично выступили хозяева Олимпиады - японские спортсмены завоевали четыре золотые медали. После безмедального первого дня сразу десять наград (четыре - высшей пробы) положили в свою копилку американские атлеты. Командный зачет Олимпиады возглавляет сборная Китая - 11 медалей (6 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовые). На второй позиции Япония - 6 (5, 1, 0), третье место у США - 10 (4, 2, 4).

Белорусские атлеты пока не поднимались на олимпийский пьедестал почета. Ближе всех к наградам сегодня были Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская, которые заняли четвертое место в женском командном турнире по стрельбе из лука.

Плавание. Мужчины. 400 м комплекс

1. Чейз Калиш (США). 2. Джей Литерлэнд (США). 3. Брэндон Смит (Австралия).

Плавание. Мужчины. 400 м вольный стиль

1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис). 2. Джек Маклафлин (Австралия). 3. Киран Смит (США).

Плавание. Женщины. 400 м комплекс

1. Юи Охаси (Япония). 2. Эмма Уэйант (США). 3. Хали Фликинджер (США).

Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль

1. Австралия. 2. Канада. 3. США.

Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал

1. Юто Хоригоме (Япония). 2. Келвин Хофлер (Бразилия). 3. Джаггер Итон (США).

Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия). 2. Антоанета Костадинова (Болгария). 3. Цзян Жансинь (Китай).

Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Уильям Шэйнер (США). 2. Ли-Хао Шен (Китай). 3. Ян Хаожань (Китай).

Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

1. Анна Кизенхофер (Австрия). 2. Аннемик ван Влейтен (Нидерланды). 3. Элиза Лонго Боргини (Италия).

Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство.

1. Республика Корея. 2. Россия. 3. Германия.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин 3 м

1. Китай. 2. Канада. 3. Германия.

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 61 кг

1. Ли Фабин (Китай). 2. Эко Юли Ираван (Индонезия). 3. Игорь Сон (Казахстан).

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 67 кг

1. Чэнь Лицзюнь (Китай). 2. Луис Хавьер Москера Лосано (Колумбия). 3. Мирко Дзанни (Италия).

Дзюдо. Женщины. До 52 кг

1. Ута Абэ (Япония). 2. Амандин Бушар (Франция). 3. Челси Джилс (Великобритания), Одетте Джуффрида (Италия).

Дзюдо. Мужчины. До 66 кг

1. Хифуми Абэ (Япония). 2. Важа Маргвелашвили (Грузия). 3. Баул Ан (Республика Корея), Даниэль Каргнин (Бразилия).

Фехтование. Женщины. Рапира

1. Ли Кифер (США). 2. Инна Дериглазова (Россия). 3. Лариса Коробейникова (Россия)

Фехтование. Мужчины. Шпага

1. Ромен Каннон (Франция). 2. Гергей Шиклоши (Венгрия). 3. Игорь Рейзлин (Украина).

Тхэквондо. Женщины. До 57 кг. Финал

1. Анастасия Золотич (США). 2. Татьяна Минина (Россия). 3. Хатис Илгун (Турция), Ло Чиа-Линг (Китайский Тайбэй).

Тхэквондо. Мужчины. До 68 кг

1. Улугбек Рашидов (Узбекистан). 2. Брэдли Синден (Великобритания). 3. Хакан Речбер (Турция), Чжао Шуай (Китай).-0-