Белорусские дзюдоисты не смогли пробиться в финальные поединки ЧМ в Токио

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский атлет Йосиро Маруяма стал победителем в весовой категории 66 кг во второй день чемпионата мира по дзюдо, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке японец одержал верх над дзюдоистом из Республики Корея Лим Хван Кимом. Бронзовые медали завоевали японец Хифуми Абэ и молдавский атлет Денис Виеру.

У девушек сегодня на высшую ступень пьедестала почета поднялась японка Уте Абэ (52 кг). Вторую позицию заняла россиянка Наталья Кузютина, на третьем месте расположились представительница Косова Майлинда Кельменди и японка Аи Сисиме.

Среди белорусских спортсменов за награды мирового форума сегодня боролись Дмитрий Шершань, Дмитрий Миньков (оба 66 кг) и Ксения Данилович (52 кг). Белорусские дзюдоисты не смогли пробиться в медальные поединки.

Днем ранее украинка Дарья Белодед (48 кг) завоевала золотую медаль и стала двукратной чемпионкой мира. На второй позиции остановилась японка Фуна Тонаки. Бронзовые медали достались спортсменке из Косово Дистрии Красники и монгольской дзюдоистке Мунхбатын Уранцэцэг.

У парней в весовой категории 60 кг на высшую ступень пьедестала почета поднялся грузин Лухуми Чхвимиани, одолевший в финальной схватке узбекского атлета Шарафуддина Лутфиллаева. Бронзовые награды завоевали японец Рюдзю Нагаяма и казахстанец Елдос Сметов.

Завтра, 27 августа, на татами мирового форума выйдет белорус Вадим Шока (73 кг).

Всего в чемпионате принимают участие более 830 спортсменов из 140 стран.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 является тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-

Фото Международной федерации дзюдо