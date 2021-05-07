Японский дзюдоист Сансиро Мурао завоевал золото турнира "Большого шлема" в Казани

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский дзюдоист Сансиро Мурао, выступающий в весовой категории 90 кг, завоевал золото турнира "Большого шлема" в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке он преодолел сопротивление Эдуарда Триппеля из Германии. Бронзовые награды на счету грузина Луки Майсурадзе и Неманьи Майдова из Сербии. Выступавший в этой весовой категории белорус Егор Воропаев в стартовом поединке уступил Эрлану Шерову из Кыргызстана и завершил турнирную борьбу.

В весовой категории 78 кг первенствовала немецкая спортсменка Анна-Мария Вагнер. Она в решающей схватке была сильнее Наташи Аусмы из Нидерландов. Бронзу разделили Луиза Мальцан и украинка Анастасия Турчин.

Белоруска Дарья Концевая, выступавшая в этом весе, уступила в стартовой схватке Анне-Марии Вагнер.

Пятый по счету в нынешнем сезоне турнир "Большого шлема" по дзюдо на татами спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани завершается 7 мая. В споре за награды участвуют 411 дзюдоистов из 80 стран.-0-