26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/ Японский дзюдоист Сехэй Оно стал двукратным олимпийским чемпионом, передает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Японии, выступавший в весовой категории 73 кг, без поражений дошел до финала. В решающей схватке ему противостоял грузинский атлет Лаша Шавдатуашвили, также не допускавший осечек на своем турнирном пути. В итоге их поединок завершился викторией представителя хозяев Олимпиады, который оформил свое второе в карьере золото главных стартов четырехлетия.

Бронзовые медали разделили Чанрим Ан из Республики Корея и монгол Цогтбаатар Ценд-Очир.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. Беларусь представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-