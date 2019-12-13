Японский дзюдоист Соити Хасимото выиграл турнир World Masters в Китае

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский атлет Соити Хасимото (весовая категория 73 кг) победил на международном рейтинговом турнире по дзюдо World Masters, который проходит 12-14 декабря в Циндао (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном поединке японский спортсмен одолел израильского дзюдоиста Тохара Бутбуля. На третью ступень пьедестала почета поднялись японец Масаси Эбинума и азербайджанец Рустам Оруджев.
Как сообщалось, белорус Дмитрий Шершань (66 кг) 12 декабря выбыл из медальной гонки.
На татами 14 декабря поборются мужчины в весовых категориях 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг. Женщины выявят сильнейших в 78 кг и свыше 78 кг. Беларусь в этот день на престижных состязаниях представят Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и лидер национальной сборной чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг).
В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты, которые входят в топ-36 рейтинга мирового дзюдо. Всего за награды турнира борются около 480 спортсменов из 71 страны мира.-0-