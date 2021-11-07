7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский фигурист Юма Кагияма выиграл этап серии Гран-при в Турине среди мужчин-одиночников, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель Азии смог подняться с седьмого места на вершину пьедестала благодаря классно выполненной произвольной программе. Его итоговый результат - 278,02 балла.
Второе место у россиянина Михаила Коляды - 273,55 балла. Он за счет более сложных элементов программы смог отодвинуть на третью позицию итальянца Даниэля Грассля - 269,00 балла.
В споре спортивных пар не было равных китайским спортсменам. Викторию праздновали Вэньцзин Суй и Цун Хань - 224,55 балла. На втором месте расположились их соотечественники Чен Пен и Ян Цзин - 211,86 балла. Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев завоевали бронзу с итоговыми 187,01 балла.
Соревнования в танцах на льду принесли победу французскому дуэту Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец с общей оценкой 220,06 балла. Второе место у Мэдисона Хаббелла и Захари Донохью из США - 207,90 балла.
Третьими завершили турнир в Турине россияне Александра Степанова и Иван Букин (202,18), вернувшиеся в строй после проблем со здоровьем.-0-