13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский фигурист Сема Уно выиграл этап Гран-при в Токио в мужском одиночном катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка победителя по сумме двух видов программы - 290,15 балла. Второе место занял американец Винсент Чжоу - 260,69 балла. Третье место за собой оставил представитель Республики Корея Чха Чжун Хван - 259,60 балла.

Однако одним из главных открытий состязаний в столице Японии стало выступление россиянина Макара Игнатова. Представитель соседней страны исполнил шесть квадов на две программы. Но, по версии специалистов, несколько неуверенно выглядел в непрыжковых элементах, что не осталось без внимания судей, оставивших его на итоговой четвертой позиции.-0-