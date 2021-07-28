Японский гимнаст Даики Хасимото выиграл олимпийское золото в многоборье

Новости темы "Олимпиада в Токио"
28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по спортивной гимнастике сегодня был разыгран очередной комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионом в мужском индивидуальном многоборье стал японский гимнаст Даики Хасимото, набравший в сумме 88,465 балла. Серебряную медаль завоевал китайский спортсмен Сяо Жотэн (88,065), бронза у россиянина Никиты Нагорного (88,031).
Ранее в командных состязаниях у женщин и мужчин олимпийскими чемпионами стали российские гимнасты.-0-