Японцы лидируют в медальном зачете летней Универсиады, белорусы - 25-е

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После 11 соревновательных дней ХХХ Всемирной летней Универсиады, которая проходит в Неаполе, на счету белорусской сборной три медали (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в общем медальном зачете занимает 25-е место. Лидирует сборная Японии - 55 наград (22 золотые, 16 серебряных, 17 бронзовых), на второй позиции расположились атлеты из США - 49 медалей (21 золотая, 16 серебряных, 12 бронзовых). Замыкают тройку сильнейших спортсмены из Китая, на их счету 35 наград (20 золотых, 11 серебряных, 4 бронзовые).

Первую награду сборной Беларуси завоевал пловец Григорий Пекарский на дистанции 50 м баттерфляем, став третьим. Также на счету сборной серебро гимнаста Егора Шарамкова в опорном прыжке, на высшую ступень пьедестала почета поднималась спортсменка в беге на 200 м Кристина Тимановская.

В Неаполе белорусы определенные надежды на высокие места связывают с выступлением в художественной гимнастике, команда уже квалифицировалась в финалы упражнений с обручем и мячом, а сегодня выступит с булавами и лентой.

Летняя Универсиада завершится в Италии 14 июля. В соревнованиях принимают участие около 8 тыс. атлетов из 170 стран, разыгрываются 222 комплекта медалей. На летней Универсиаде 2017 года в китайском Тайбэе белорусские спортсмены завоевали девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-