Яромко назвал состав футбольной "молодежки" на октябрьские матчи

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-21) по футболу определился с окончательным составом на октябрьские матчи квалификации первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник белорусской команды Сергей Яромко пригласил на сбор 23 игрока:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Максим Плотников ("Динамо", Минск), Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск);

защитники - Максим Швецов ("Динамо", Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба - "Славия", Мозырь), Даниил Мирошников, Артем Шкурдюк (оба - "Энергетик-БГУ", Минск), Владислав Соланович, Даниил Нечаев (оба - "Белшина", Бобруйск), Владислав Лях ("Локомотив", Гомель), Илья Лукашевич ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Артем Концевой, Денис Гречихо, Олег Никифоренко (все - "Рух", Брест), Павел Седько ("Динамо", Брест), Роман Вегеря ("Ислочь", Минский район), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков ("Витебск"), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск);

нападающие - Владислав Ложкин ("Смолевичи"), Егор Богомольский ("Рух", Брест).

Команда соберется 5 октября и будет тренироваться в Минске. 9 октября в Жодино белорусы сыграют с кипрскими сверстниками, а затем отправятся в Драммен, где 13 октября встретятся с норвежцами.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе таково: Нидерланды - 18 очков (6 матчей), Португалия - 12 (5), Норвегия - 10 (7), Беларусь - 8 (6), Кипр - 4 (6), Гибралтар - 0 (6).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-