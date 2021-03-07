Ярославский "Локомотив" обыграл "Йокерит" в третьем матче серии плей-офф чемпионата КХЛ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" третий раз обыграл "Йокерит" из Хельсинки в серии 1/8 финала плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда, главным тренером которой работает белорусский специалист Андрей Скабелка выиграла в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). У ярославцев в основное время матча шайбы забросили Михаил Беляев и экс-игрок минского "Динамо" Тему Пулккинен. Джокеры ответили взятием ворот в исполнении Сами Леписте и Никласа Енсена. Точку в упорном противоборстве поставил на 17-й минуте овертайма Тему Пулккинен, оформивший дубль.

Также в шаге от решающей победы находится казанский "Ак Барс". Дружина из столицы Татарстана третий раз кряду обыграла нижегородское "Торпедо", цвета которого защищает белорусский форвард Андрей Белевич – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Победу "барсам" принесли точные броски Харри Песонена, ВиктораТихонова, Кирилла Петрова и Артема Лукоянова. Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил 30 бросков и оформил шатаут.

Аналогичным образом складывается и серия между московскими ЦСКА и "Спартаком". Армейцы также одержали третью викторию в серии до четырех побед. На сей раз со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). У победителей забрасывали Сергей Андронов, Максим Шалунов, отличавшийся в шести из семи последних матчей своей команда, а также Никита Коростелев.

Весомый вклад внес в успех ЦСКА голкипер Ларс Юхансон, вторую игру кряду в плей-офф оставивший свои ворота в неприкосновенности.

Во взаимоотношениях уфимского "Салавата Юлаева" и челябинского "Трактора" все несколько сложней. Проиграв стартовый поединок дружина из Башкортостана взяла верх в последующих матчах. Третья игра команд, которая прошла в Челябинске принесла "Салавату" викторию со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Крупной победе уфимцев способствовали взятия ворот Александром Кадейкиным, Маркусом Гранлундом, Петром Хохряковым и Вячеславом Солодухиным. Вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 19 бросков по своим воротам. Таким образом, "Салават Юлаев" ведет в серии до четырех побед – 2:1.

Следующие матчи этих команд состоятся 9 марта в Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве и Челябинске.-0-