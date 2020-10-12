Ярославский "Локомотив" одержал четвертую подряд победу в чемпионате КХЛ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив", выступающий под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки, одержал четвертую подряд викторию в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в Хельсинки был обыгран местный "Йокерит". В составе гостей шайбы забросили Антон Ландер, Максим Осипов, Павел Красковский и Артем Ильенко. У проигравших взятия ворот на счету Вели-Матти Савинайнена и Томми Кивисте.

Также стоит отметить викторию магнитогорского "Металлурга", который прервал семиматчевую победную серию московского ЦСКА. Хозяева площадки были сильнее со счетом 6:4 (3:1, 2:2, 1:1). У "сталеваров" отличились Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семен Кошелев. У "армейцев" забрасывали воспитанник белорусского хоккея Павел Карнаухов, Марио Кемпе, Андрей Локтионов и Максим Мамин.

В еще одной встрече дня "Салават Юлаев" проиграл в овертайме "Барысу" - 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1). Уфимцы повели в середине матча со счетом 2:0 после шайб молодых защитников Шакира Мухамадуллина и Александра Алексеева. Усилиями Максима Мусорова и Даррена Дица гости сравняли счет. В дополнительное время гол в ворота "Салавата" забросил Роман Старченко.

В рядах уфимской команды Дмитрий Коробов провел на льду 12 минут 13 секунд. За это время он заблокировал один бросок по воротам и завершил встречу с показателем полезности "-1". Еще один игрок "Салавата" Евгений Лисовец участия в матче не принимал.-0-