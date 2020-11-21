Ярославский "Локомотив" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки прервали серию из трех поражений победив рижское "Динамо" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У команды из Ярославля отличились Антон Ландер, Павел Кудрявцев и Егор Коршков. У рижан единственная заброшенная шайба на счету Глеба Зырянова.

В еще одном матче игрового дня казанский "Ак Барс" уверенно обыграл "Куньлунь" – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). За команду из столицы Татарстана забрасывали Найджел Доус, Джастин Азеведо, Даниил Журавлев, Кирилл Петров и Данис Зарипов. В составе китайского клуба отличились Алексей Торопченко и Лукас Локхарт.

И наконец, в поединке финского "Йокерита" и "Сочи", которая состоялась в Хельсинки «джокеры оказались сильнее "леопардов" со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). В составе финской дружины голевыми бросками отметились Алекс Грант, Джон Норман и Петер Регин. Также стоит отметить, что вратарь "Йокерита" Янис Калниньш оформил первый в сезоне шатаут.-0-