14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" победил ЦСКА в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу команды белорусского специалиста Андрея Скабелки со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

"Железнодорожники" до этой победы не могли выиграть у "армейцев" семь матчей подряд, поэтому были настроены весьма серьезно. Счет во встрече на 15-й минуте игры открыл Егор Аверин. Во втором периоде Алексей Марченко и Егор Коршков упрочили лидерство хозяев площадки. Немалая заслуга в положительном исходе матча для ярославцев принадлежит голкиперу Эдварду Паскуале, который оформил шатаут, отразив 20 бросков по своим воротам.

Продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей "Салават Юлаев". Уфимцы оказались сильнее казахстанского "Барыса" - 6:3 (1:0, 2:3, 3:0). Вновь отметим результативную игру форварда сборной Беларуси Джеффа Платта, который стал автором третьей шайбы в ворота дружины из Нур-Султана. Кроме него в ворота "барсов" забрасывали Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Александр Алексеев, Маркус Гранлунд и Петр Хохряков. Также отметим заработавшего два ассистентских балла Дмитрия Кугрышева, который преодолел гроссмейстерскую отметку в 300 очков за карьеру в КХЛ. У казахстанцев результативные атаки на счету Кирилла Панюкова, Якоба Лильи и Никиты Михайлиса.

Смог прервать пятиматчевую безвыигрышную серию челябинский "Трактор", одержавший победу над подмосковным "Витязем" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе хозяев результативные атаки на счету Вячеслава Основина и Дениса Бодрова. У проигравших отличился латвийский легионер Каспарс Даугавиньш.

Также смог одержать викторию после четырех поражений пекинский "Куньлунь Ред Стар", который был убедительнее "Сибири" - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). У игравшего в гостях китайского клуба снайперские качества продемонстрировали Вячеслав Лещенко, Райан Спроул и Итан Уэрек. У "снеговиков" шайбу престижа забросил Олег Ли.-0-