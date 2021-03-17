Ярославский "Локомотив" победил ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка, победил ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда во главе с белорусским наставником смогла выдержать натиск московского ЦСКА, не позволив армейцам повести в счете. Отметим уверенную игру в рамке голкипера железнодорожников Эдварда Паскуале, который оформил третий матч на ноль в плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона.

В третьем периоде пришло время забрасывать шайбы уже для гостей. Сначала, на 50-й минуте отличился Егор Коршков, а в концовке матча Михаил Беляев установил окончательный счет встречи. Стоит отметить, что с 2018-го года армейцы ни разу не проигрывали первый матч плей-офф.

В еще одном матче игрового дня "Ак Барс" победил принципиальных соперников по "зеленому дерби", уфимский "Салават Юлаев" – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). Если команда из столицы Татарстана сделала ставку на агрессивный, атакующий хоккей, с первых минут играя в давление, то их соперники применили тактику сдерживания. Казанцам удалось сохранить игровое преимущество до конца матча. В составе победителей отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Найджел Доус. У проигравших единственное взятие ворот на свой счет записал Владислав Картаев.

Отметим, что сегодня, 17 марта матчи плей-офф КХЛ начинаются с минуты молчания в память об ушедшем из жизни хоккеисте МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимуре Файзутдинове.

Следующие поединки серий до четырех побед в данных парах пройдут 19 марта в Москве и Казани.- 0-