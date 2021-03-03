3 марта /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" с победы начал серию плей-офф в чемпионате КХЛ против "Йокерита" из Хельсинки. Команда под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки выиграла со счетом 1:0 (1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Упорный поединок продолжался без голов до 46-й минуты. У победителей отличился Максим Осипов. Также отметим вклад в победу ярославцев голкипера Эдварда Паскуале. Подвергавшийся критике специалистов вратарь "железнодорожников" отразил 29 бросков за матч и оформил шатаут. Следующий матч команды сыграют 5 марта, снова в Ярославле.

В отличие от ярославцев, уфимский "Салават Юлаев" не смог воспользоваться преимуществом своей площадке в противоборстве с челябинским "Трактором". Команда из города расположенного на геологической границе Урала и Сибири была сильнее – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). У проигравших на шестой минуте встречи отличился Владислав Картаев, которому ассистировал белорус Евгений Лисовец. За "Трактор" забрасывали Виталий Кравцов и дважды Вячеслав Основин. Играющий за челябинцев игрок сборной Беларуси Ник Бэйлен результативными действиями во время поединка не отметился. Второй матч этих дружин пройдет в столице Башкортостана в пятницу.

В Москве, хоккеисты ЦСКА обыграли земляков спартаковцев - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Автором единственной шайбы на девятой минуте овертайма стал Максим Шалунов. Матч проходил в русле непримиримого соперничества. На 21-й минуте матча форвард "Спартака" Лукаш Радил был удален до конца игры за удар клюшкой по лицу форварду ЦСКА Никите Сошникову. Воспитанник нижнетагильского "Спутника" в составе армейцев досрочно завершил встречу из-за рассечения.

Таким образом, у спартаковцев не получилось поздравить победой своего главного тренера Олега Знарка, который провел 117-й матч в плей-офф КХЛ и повторил рекорд именитого российского наставника Зинэтулы Билялетдинова.

В первой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ, которая прошла в Казани, встречались местный "Ак Барс" и нижегородское "Торпедо". Команда из столицы Татарстана добилась победы в овертайме – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). У хозяев льда отличились Артем Галимов и Тревор Мерфи. У "Торпедо" отличился Крис Уайдмэн.

Стоит отметить, что все матчи плей-офф КХЛ в среду начинались с минуты молчания в память об известном российском спортивном комментаторе Юрии Розанове, который скончался 3 марта на 60-м году жизни.-0-