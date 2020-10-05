5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" уступил "Йокериту" в матче чемпионата КХЛ со счетом - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В команде Андрея Скабелки, которая выступила в роли хозяйки, отличились Владимир Ткачев и Егор Коршков. У победителей шайбы на свой счет записали Джордан Шредер, Якуб Крейчик и Никлас Йенсен.

Во втором поединке "Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). За "Салават" забрасывали форварды Михаил Воробьев, Илья Баранов, Данил Алякин и защитник Филип Ларсен. В нижнекамской дружине шайба престижа на счету форварда Владимира Галузина.

И, наконец, подмосковный "Витязь" разгромил рижское "Динамо" - 6:1 (1:1, 2:0, 3:0). Счет открыл выступающий за команду из Подольска латышский форвард Каспарс Даугавиньш. Динамовец Лаурис Дарзиньш выравнял ситуацию. Однако это было единственное результативное действие гостей из столицы Латвии.

У "Витязя" шайбы на свой счет записали Джастин Дэнфорт, Линус Хультстрем, Павел Варфоломеев, вновь Каспарс Даугавиньш и Артем Иванюженков, установивший окончательный счет встречи менее чем за минуту до финальной сирены.

Минское "Динамо" проведет следующий матч чемпионата КХЛ 7 октября на домашнем льду. Соперником "зубров" станет ХК "Сочи", с которым работает белорусский специалист Александр Андриевский.-0-