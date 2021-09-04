Ярославский "Локомотив" уступил петербургскому СКА в матче чемпионата КХЛ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив", главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка, в серии буллитов уступил петербургскому СКА в матче чемпионата КХЛ - 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В основное время у армейцев отличились Василий Токранов (5-я минута), Йоонас Кемппайнен (24-я минута) и Марат Хуснутдинов (39-я минута). У ярославцев шайбы забросили Денис Алексеев (9-я минута), Алексей Марченко (28-я минута) и Егор Аверин (55-я минута). В овертайме игроки двух дружин не смогли огорчить вратарей соперников и судьба встречи решалась в серии буллитов. Послематчевые броски точней исполнили хоккеисты СКА. Победу армейцам принес гол Андрея Кузьменко.

Также отметим следующие результаты игрового дня. Хоккеисты омского "Авангарда" по буллитам обыграли владивостокский "Адмирал" – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0), нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение финскому "Йокериту" – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Хоккеисты казанского "Ак Барса" неожиданно уступили китайскому "Куньлуню" – 3:4 (3:0, 0:2, 0:2). Кроме того, московский "Спартак" обыграл хабаровский "Амур" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

ЦСКА одержало первую викторию под руководством Сергея Федорова, справившись с рижским "Динамо" – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0), а "Сочи" в овертайме сломили сопротивление подмосковного "Витязя" – 6:5 (4:0, 1:1, 0:4, 1:0).-0-