Яшин: международный турнир в Сочи - экзамен для юных хоккеистов

23 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир "Кубок Газпром нефти", который в текущем году собрал 31 команду из десяти стран, - экзамен для юных хоккеистов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА перед церемонией открытия турнира высказал двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По мнению именитого форварда, именно такие крупные турниры помогают юным игрокам, которые делают первые шаги в хоккее, расти в мастерстве. "Меня радует, что организаторы приложили усилия и несколько лет подряд приглашают не только российские команды, но и из-за рубежа. Это значительно повышает статус и значение турнира. Ребята видят, на каком высоком и серьезном уровне все организовано, они еще более ответственно подходят к каждому матчу, стараясь проявить свои лучшие качества на льду. Соревнования в Сочи - экзамен для юных хоккеистов. Ребята должны показать, что они наработали за последний год здесь, на олимпийских объектах в Сочи. Уверен, столь представительный турнир получится увлекательным", - сказал Алексей Яшин.

Именитый форвард признался, что болеет сразу за несколько команд, в которых ранее выступал.

После официальной церемонии открытия, в которой принял участие председатель оргкомитета, член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль, состоялся матч звезд турнира, в котором принял участие минский динамовец Артем Шатерник.

Вначале юные хоккеисты соревновались в различных конкурсах мастерства. В самом матче между командами "Запад" и "Восток", который состоялся на главной арене комплекса "Большой", победили хоккеисты "Запада" - 3:1. Символическое вбрасывание для юных хоккеистов перед стартовым свистком произвел известный белорусский хоккеист Алексей Калюжный. На трибунах комплекса переживали за лучших из лучших родители и партнеры по командам, которые не вошли в состав на матч звезд.

По мнению участников турнира, праздник спорта в Сочи получился. Для команд подготовлена культурная программа, минские динамовцы уже посетили музей Теслы. Однако сейчас подопечные Сергея Громова сосредоточились на решающем матче в группе с ЦСКА, который состоится 24 апреля в 12.20 на главной арене - в спорткомплексе "Большой", где в 2014 году состоялся финал хоккейного турнира зимних Олимпийских игр. Комментировать игру с ЦСКА планирует известный белорусский хоккеист Алексей Калюжный.

Международный турнир "Кубок Газпром нефти" учрежден в 2007 году. За это время соревнования получили статус одного из самых престижных в детском хоккее. Матчи проходят на ледовых аренах международного уровня и обслуживаются профессиональными судьями.

Победитель получит кубок весом в 14 кг. На переходящий почетный трофей наносится название команды-победительницы.-0-