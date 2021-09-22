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22 сентября 2021, 11:15

Ясинский назвал состав белорусской футбольной "молодежки" на октябрьские матчи

Фото АБФФ
Фото АБФФ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Ясинский назвал предварительный состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В расширенный список вошел 31 футболист:

вратари - Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск), Данила Сокол ("Арсенал", Дзержинск), Даниил Шапко ("Сморгонь"), Артур Малиевский ("Неман", Гродно);

защитники - Даниил Мирошников ("Энергетик-БГУ", Минск), Роман Вегеря ("Арсенал", Дзержинск), Никита Халимончик ("Неман", Гродно), Никита Супранович (БАТЭ, Борисов), Денис Гружевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Алексей Шалашников ("Ислочь", Минский район), Дмитрий Прищепа ("Крылья Советов", Самара, Россия), Александр Михаленко ("Днепр", Могилев);

полузащитники - Андрей Рылач ("Энергетик-БГУ", Минск), Евгений Гулецкий ("Арсенал", Дзержинск), Дмитрий Сибилев ("Сморгонь"), Валерий Бочеров, Андрей Потапенко (оба - "Слуцк"), Ярослав Орешкевич ("Динамо", Брест), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск), Олег Никифоренко ("Рух", Брест), Алексей Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск), Антон Ковалев, Руслан Лисакович, Максим Мякиш (все - "Ислочь", Минский район), Кирилл Зинович ("Локомотив", Москва, Россия);

нападающие - Александр Шестюк ("Динамо", Брест), Владислав Ложкин ("Динамо", Минск), Никита Некрасов ("Гомель"), Егор Богомольский ("Минск"), Владислав Морозов ("Ислочь", Минский район).

Окончательный состав, в который попадут 25 игроков, будет назван 27 сентября. Учебно-тренировочный сбор начнется 4 октября в Стайках. Свой второй поединок в квалификационной группе D белорусские футболисты проведут 8 октября в Жодино с командой Греции, а 12 октября сыграют в Борисове против сборной Лихтенштейна. На старте отборочного турнира сборная Беларуси проиграла на выезде португальским сверстникам со счетом 0:1.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-

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