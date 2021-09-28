Ясинский определился с составом молодежной сборной Беларуси по футболу на матчи квалификации ЧЕ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) по футболу Сергей Ясинский назвал окончательный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К предстоящим встречам с командами Греции и Лихтенштейна будут готовиться 24 игрока:

вратари - Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск), Данила Сокол ("Арсенал", Дзержинск), Даниил Шапко ("Сморгонь");

защитники - Даниил Мирошников ("Энергетик-БГУ", Минск), Роман Вегеря ("Арсенал", Дзержинск), Никита Халимончик ("Неман", Гродно), Никита Супранович (БАТЭ, Борисов), Денис Гружевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Алексей Шалашников ("Ислочь", Минский район), Дмитрий Прищепа ("Крылья Советов", Самара, Россия);

полузащитники - Андрей Рылач ("Энергетик-БГУ", Минск), Евгений Гулецкий ("Арсенал", Дзержинск), Дмитрий Сибилев ("Сморгонь"), Валерий Бочеров, Андрей Потапенко (оба - "Слуцк"), Ярослав Орешкевич ("Динамо", Брест), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск), Олег Никифоренко ("Рух", Брест), Алексей Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск);

нападающие - Александр Шестюк ("Динамо", Брест), Владислав Ложкин ("Динамо", Минск), Егор Богомольский ("Минск"), Владислав Морозов ("Ислочь", Минский район).

Команда соберется 4 октября и будет готовиться на базе в Стайках. Свой третий поединок в квалификационной группе D белорусские футболисты проведут 8 октября в Жодино с командой Греции, а 12 октября сыграют в Борисове против сборной Лихтенштейна. На старте отборочного турнира сборная Беларуси потерпела два поражения: от сверстников из Исландии - 1:2 (дома), Португалии - 0:1 (в гостях). Положение команд в этой группе сейчас таково: Кипр - 7 очков (3 матча), Греция - 5 (3), Исландия - 4 (2), Португалия - 1 (3), Беларусь - 0 (2), Лихтенштейн - 0 (3).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-