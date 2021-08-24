Ясинский определился в составом белорусской молодежки на матчи с футболистами Исландии и Португалии

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) по футболу Сергей Ясинский определил состав команды на первые отборочные матчи первенства Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.





К предстоящим встречам будут готовиться 26 футболистов:





вратари - Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск), Даниил Шапко ("Сморгонь"), Данила Сокол ("Арсенал", Дзержинск);





защитники - Дмитрий Прищепа ("Крылья Советов", Самара, Россия), Никита Супранович (БАТЭ, Борисов), Денис Гружевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Халимончик ("Неман", Гродно), Роман Вегеря ("Арсенал", Дзержинск), Даниил Мирошников ("Энергетик-БГУ", Минск);





полузащитники - Кирилл Зинович ("Локомотив", Москва, Россия), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск), Руслан Лисакович, Антон Ковалев (оба - "Ислочь", Минский район), Ярослав Орешкевич ("Динамо", Брест), Дмитрий Сибилев ("Сморгонь"), Евгений Гулецкий ("Арсенал", Дзержинск), Олег Никифоренко ("Рух", Брест), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск), Андрей Рылач ("Энергетик-БГУ", Минск), Никита Некрасов ("Гомель"), Валерий Бочеров ("Слуцк");





нападающие - Владислав Ложкин ("Динамо", Минск), Александр Шестюк ("Динамо", Брест), Егор Богомольский ("Минск"), Владислав Морозов ("Ислочь", Минский район), Андрей Потапенко ("Слуцк").





Команда соберется в Минске 30 августа, а потом отправится в Брест, где 2 сентября встретится со сверстниками из Исландии в стартовом матче квалификационной группы D. После этой игры белорусские футболисты возьмут курс на Амадор и 6 сентября сыграют с португальской молодежкой, которая является одним из главных фаворитов турнира. В этой группе уже состоялось два матча. В первом из них футболисты Греции в Афинах разошлись миром с киприотами - 0:0, а потом греки разгромили в гостях команду Лихтенштейна со счетом 5:0.





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Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за 4 путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-