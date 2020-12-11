Ясинский покинул ФК "Витебск" и возглавил молодежную сборную

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Ясинский сегодня покинул пост главного тренера футбольного клуба "Витебск". Контракт был расторгнут по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Ясинский возглавлял витебский клуб с 2015 года. В недавно завершившемся сезоне футболисты "Витебска" заняли 12-е место в национальном чемпионате и вышли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси.

Также сегодня бюро исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола" приняло решение назначить Сергея Ясинского исполняющим обязанности главного тренера молодежной сборной Беларуси (U-21). До недавнего времени белорусскую "молодежку" возглавлял Сергей Яромко.-0-