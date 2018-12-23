Йоханнес Бё победил в гонке с массового старта на этапе КМ в Нове-Место

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в гонке с массового старта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Норвежец преодолел дистанцию в 15 км за 37 мин. 25,2 сек. и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Кантен Фийон Майе из Франции - + 46,5 сек. (0+0+1+1), третьим стал россиянинин Евгений Гараничев - + 54,1 сек. (0+0+0+0).
Белорусские биатлонисты в этой гонке участия не принимали.
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершится массовым стартом у женщин. Начало - в 16.30. В числе тридцати лучших биатлонисток и белоруска Ирина Кривко, которая получила седьмой стартовый номер.-0-
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