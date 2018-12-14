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Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене, Мартен Фуркад - 2-й, лучший из белорусов - 45-й

Спорт 14.12.2018 | 17:50
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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавский атлет, несмотря на один промах при стрельбе стоя, показал высокую скорость прохождения дистанции - 24 мин. 49,2 сек. (0+1). Один из лидеров мирового биатлона Мартен Фуркад из Франции не допустил промахов на двух огневых рубежах, но уступил в ходе Йоханнесу Бё - +8,6 сек. (0+0).

Бронзовым призером стал Бенедикт Долль из Германии - +10,2 сек. (0+0).

Для Йоханнеса Бё, который возглавляет общий зачет Кубка мира, это уже вторая победа в спринте. Неделей ранее в словенской Поклюке он также занял первое место.

Йоханнес Бё
Йоханнес Бё

Йоханнес Бё
Йоханнес Бё

Среди белорусских биатлонистов в гонке наиболее высокое место - 45-е - занял Роман Елётнов - + 1 мин. 53,2 сек. (0+3). Владимир Чепелин разместился на 73-й позиции - + 2 мин. 36,4 сек. (2+1), Антон Смольский - 91-й - + 3 мин. 06,54 сек. (2+0), Сергей Бочарников завершил выступление на 93-м месте - 3 мин. 09,0 сек. (0+3).

Роман Елетнов
Роман Елетнов

Владимир Чепелин
Владимир Чепелин

Антон Смольский
Антон Смольский

Сергей Бочарников
Сергей Бочарников

Второй этап Кубка мира по биатлону продолжится 15 декабря двумя гонками преследования. В 13.30 на старт выйдут женщины, среди которых и белоруска Ирина Кривко, а в 16.45 гонку начнут мужчины. Завершится этап 16 декабря двумя эстафетами.-0-

Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону-2018/2019

Фото Дениса Костюченко

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