Йоханнес Бё стал первым в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Йоханнес Бё победил в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованный норвежец подтвердил свой высокий класс, преодолев 12,5 км за 31 мин. 27 сек. Вторым стал россиянин Александр Логинов (отставание 33,5 сек.). Третье место занял француз Эмильен Жаклен (отставание 40,5 сек.).

Среди белорусских атлетов лучший результат показал Никита Лобастов - 39-е место. Сергей Бочарников остановился на 47-й позиции.

Продолжатся соревнования 15 декабря женской гонкой преследования на 10 км (14.00) и мужской эстафетой 4х7,5 км (16.15).-0-

Фото Дениса Костюченко