Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Норвегии

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер сезона вновь доказал свое преимущество и пробежал дистанцию за 32 мин. 15,6 сек. (0+2+0+1). Второе место занял брат норвежца Тарье Бё - +13,9 сек. (0+0+1+1), а на третьей позиции разместился Арнд Пайффер из Германии - 18,2 сек. (0+0+1+0).
Лучшим из белорусов - 38-м - стал Роман Елетнов, допустивший пять промахов, - +3 мин. 38,7 сек. (1+1+3+0), Сергей Бочарников занял 40 место - +3 мин. 57,7 сек. (0+1+1+2), Владимир Чепелин - +5 мин. 12,7 сек. (1+0+2+3), Антон Смольский завершил гонку 50-м - +5 мин. 46,1 сек. (3+0+0+2). Всего в пасьюте принимали участие 55 атлетов.
Сезон Кубка мира 2018/2019 годов завершится 24 марта двумя гонками с массового старта. Наиболее интересным должен получиться забег у женщин, в котором определится победитель общего зачета. На Большой Хрустальный глобус у женщин претендуют итальянки Доротея Вирер, Лиза Витоцци и Анастасия Кузьмина из Словакии.-0-
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