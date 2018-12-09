Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону в Поклюке

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На финише дистанции протяженностью 12,5 км норвежец показал результат 30 мин. 20,4 сек. На второй позиции француз Кантен Фийон Майе, третье место у российского биатлониста Александра Логинова.
Единственный представитель Беларуси в этой дисциплине Антон Смольский занял 55-е место, отстав от победителя на 5 мин. 50,6 сек.
Первый кубковый этап завершится сегодня женской гонкой преследования на 10 км. В ней примут участие две белорусские биатлонистки - Ирина Кривко и Ирина Кручинкина.-0-
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