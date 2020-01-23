Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад - 2-й, Сергей Бочарников - 23-й

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Бочарников занял 23-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию в 20 км за 47 мин. 54,3 сек (0+0+0+0). Второй результат показал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 сек., 0+0+0+0). Замкнул тройку сильнейших его партнер по команде Фабьен Клод (отставание 25,6 сек., 0+0+0+0).
Сергей Бочарников отстал от победителя гонки на 3 мин. 31,8 сек., допустив один промах на втором огневом рубеже.
Другие представители белорусской сборной показали следующие результаты: Максим Воробей стал 28-м, Никита Лобастов - 57-м. Антон Смольский разместился на 81-й позиции.
Продолжится этап в Поклюке 24 января индивидуальной гонкой на 15 км у женщин.
Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.-0-
Фото IBU