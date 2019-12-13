Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, лучший из белорусов Никита Лобастов - 55-й

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Йоханнес Бё победил в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса преодолел дистанцию в 10 км за 25 мин. 7,8 сек. Вторым стал француз Симон Дестье (отставание 7,8 сек.). На третьей позиции разместился россиянин Александр Логинов (отставание 14,6 сек.).

Йоханнес Бё

Мартен Фуркад

Симон Дестье, Йоханнес Бё и Александр Логинов

Белорус Никита Лобастов стал 55-м, Сергей Бочарников - 56-й. Роман Елетнов занял 64-ю позицию, Антон Смольский - 92-ю.

Никита Лобастов

Сергей Бочарников

Роман Елетнов

Антон Смольский

Лучший результат среди спортсменок сборной Беларуси показала сегодня Анна Сола - 30-е место.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене Титулованная итальянка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 мин. 26,5 сек и допустила один промах на первом огневом рубеже.

Продолжатся соревнования 14 декабря женской эстафетой 4х6 км (начало в 13.30) и мужской гонкой преследования на 12,5 км (16.55). 15 декабря пройдет женская гонка преследования на 10 км (14.00) и мужская эстафета 4х7,5 км (16.15).-0-

Фото Дениса Костюченко