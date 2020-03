Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад - 2-й, Смольский - 16-й

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежец без промахов преодолел спринтерскую гонку в 10 км за 22 мин. 27,8 сек. Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 21,1 сек., 0+0). На третьей позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 22,3 сек., 0+0).

Фото IBU

