Юлия Апанасович гарантировала себе бронзовую медаль ЧЕ по боксу в Испании

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Юлия Апанасович, выступающая в весовой категории 54 кг, вышла в полуфинал чемпионата Европы по боксу, гарантировав себе бронзовую медаль континентального форума, который проходит 22-31 августа в Алькобендасе (Испания), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В четвертьфинальном поединке белоруска единогласным решением судей победила польку Наталию Рок - 5:0.

Ранее среди белорусских спортсменок аналогичного успеха добилась Виктория Кебикова (81 кг).

За медали турнира соревнуются около 200 спортсменок.

Мужской боксерский континентальный форум прошел в июне этого года во время II Европейских игр. Белорусский атлет Дмитрий Асанов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, его партнер по команде Владислав Смягликов (91 кг) стал вторым.

На прошлом чемпионате Европы белоруски Яна Бурим и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды.-0-