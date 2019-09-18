Юлия Асаенок заняла 14-е место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Таиланд) завершились старты спортсменок в весовой категории 45 кг. Представительница Беларуси Юлия Асаенок завершила соревнования вне тройки призеров, сообщает корреспондент БЕЛТА

Спортсменка из Бреста успешно справилась со всеми своими попытками, покорив по сумме двоеборья 125 кг (рывок 54 + толчок 71). Увы, для места на пьедестале этого оказалось недостаточно. Результат - 14-е место в итоговом протоколе.

Золото выиграла турчанка Шазие Эрдоган благодаря результату 169 кг (77+ 92). Кубинка Людия Монтейро-Рамос подняла 167 кг (76+91) и выиграла серебро. Бронза у Лизы Сетиавати из Малайзии - 165 кг (70+95).

В стартах мужчин весовой категории 55 кг белорусы не выступали. Победителем стал атлет из КНДР Юн Ом Чол, показавший в двоеборье 294 кг (рывок 128 кг + толчок 166 кг). На втором месте оказался казахстанец Игорь Сон - 266 (120+146) и замкнул тройку сильнейших Мансур Абдулрахим Аль-Салим из Саудовской Аравии - 265 (118+147).-0-