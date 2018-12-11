Белоруска Юлия Готовко проиграла в первом круге основного раунда теннисного турнира в Дубае

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко завершила выступление на турнире в Дубае с призовым фондом $100 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого круга белоруска, занимающая 297-е место в мировом рейтинге, уступила в двух сетах румынке Соране Кирсте (85-й номер рейтинга WTA) - 3:6, 3:6.
В основную сетку этих соревнований Юлия Готовко пробилась сквозь сито квалификации, победив чешку Барбору Крейчикову (206) - 6:3, 5:7, 6:2, швейцарку Сюзан Бандеччи (447) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 и британку Эден Силву (498) - 6:3, 6:1.
Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (429) в первом круге основной сетки проиграла словенке Тамаре Зиданшек (86) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).
Турнир в Дубае завершится 16 декабря.-0-
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