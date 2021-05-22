Юлия Готовко вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Страсбурге

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Страсбурге сегодня стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории WTA-250 с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде белорусская теннисистка Юлия Готовко, занимающая 284-е место в мировом рейтинге, должна была встретиться с россиянкой Варварой Грачевой, у которой 89-я позиция, но та снялась с турнира.

Завтра в решающем поединке за выход в основную сетку этих соревнований Юлия Готовко встретится с победительницей матча между итальянкой Джессикой Пиери (248-й номер мирового рейтинга) и французской теннисисткой Эвитой Рамирес (1376).

Турнир на открытых грунтовых кортах Страсбурга завершится 29 мая.-0-