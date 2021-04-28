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28 апреля 2021, 07:13

Юниорская сборная Беларуси крупно обыграла швейцарцев на ЧМ по хоккею в США

Фото Прессбол
Фото Прессбол

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) крупно обыграла швейцарских сверстников во втором матче на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в этой возрастной группе - 7:1 (1:0, 3:1, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поначалу все складывалось не столь оптимистично. Стартовая треть поединка с альпийской дружиной прошла в равной борьбе, однако на 13-й минуте матча Данила Климович наказал швейцарцев за удаление.

Во втором периоде команды показали более результативный хоккей. На 22-й минуте матча Дмитрий Кузьмин при игре в большинстве удвоил преимущество своей дружины эффектной шайбой в стиле лакросс. На это нестандартное действие защитника, для которого это третье взятие ворот подобным образом в сезоне, швейцарцы ответили точным броском Ливио Труога.

Острые атаки на ворота альпийской дружины продолжались, и до конца второго периода Данила Климович оформил хет-трик, еще дважды реализовав большинство.

После перерыва белорусская команда продолжила давление на ворота швейцарских сверстников. В итоге голевой дубль на свой счет записал Даниил Сотишвили, а Иван Аношко реализовал буллит.

Помимо парней, которые отметились заброшенными шайбами, стоит отметить Владислава Шило, который трижды ассистировал своим партнерам по команде. Два результативных паса на счету Егора Клавдиева. Кроме того, голкипер белорусской команды Тихон Чайка записал на свой счет 28 сейвов после 29 бросков.

Подопечные Дмитрия Шульги установили рекорд по результативности за время выступлений в элитном дивизионе. После двух матчей на их счету три очка с разницей пропущенных и заброшенных шайб 8:6.

30 апреля в 4.00 по минскому времени белорусская юниорская дружина сразится со сверстниками из Латвии.-0-

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