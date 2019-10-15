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15 октября 2019, 23:01

Юниорская сборная Беларуси по футболу победила Андорру в первом квалификационном раунде Евро-2020

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси победила сверстников из Андорры со счетом 2:0 в третьем туре первого квалификационного раунда отборочного турнира в 3-й группе чемпионата Европы среди юниоров 2001 года рождения (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый гол в ворота андоррцев забил Павел Пашевич на 25-й минуте встречи. Спустя 3 минуты белорусы могли увеличить счет, однако Дмитрий Прищепа не реализовал пенальти. В дальнейшем матч проходил с подавляющим преимуществом белорусов, которые на второй добавленной минуте игры отличились во второй раз. Мяч забил Владислав Ложкин. В параллельной встрече шотландцы победили немцев со счетом 1:0.

Белорусские юниоры в предыдущих матчах добыли вничью в споре с шотландскими сверстниками (2:2) и крупно проиграли немцам (2:9).

Турнирное положение в группе 3 таково:

Группа 3: Шотландия — 7 очков (3 матча), Германия  — 6 (3), Беларусь  — 4 (3), Андорра — 0 (3).

На начальной стадии отбора на чемпионат Европы (U-19) выступят 52 команды, разделенные на 13 групп. В решающий раунд турнира выйдут по две сильнейшие команды каждой из групп и лучшая из дружин, занявших третье место. Кроме того, с этой стадии состязаний вступит в борьбу сборная Португалии как лидер рейтинга УЕФА в данной возрастной группе.-0-

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