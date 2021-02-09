Юниорская сборная Беларуси по хоккею обыграла венгерских сверстников в Будапеште

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) обыграла венгерских сверстников в первом из трех товарищеских матчей, который состоялся в Будапеште. Поединок завершился в пользу подопечных Дмитрия Шульги со счетом 7:2 (5:1, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По большому счету все сомнения на счет того какая команда выйдет победителем из данного противоборства были развеяны белорусами уже в стартовом периоде. К 12-й минуте матча гости, обосновавшиеся на половине ледовой площадки венгров вели со счетом 4:0. Счет на четвертой минуте открыл Егор Игнатенко. Чуть менее чем через четыре минуты отличился Андрей Лошко. Отметим, что оба раза шайбы побывали в воротах венгров, когда они играли в меньшинстве. На 12-й и 13-й минутах Захар Польшаков и Федор Николаеня довели счет до крупного.

Незадолго до перерыва Адам Киш сократил разницу в счете после передачи Адама Трошака. Однако эта шайба не стала последней в стартовой двадцатиминутке. За 47 секунд до сирены пятое взятие ворот Давида Сиби оформил Владислав Шило.

Во втором периоде команды долгое время играли не создавая по настоящему опасных моментов у ворот друг-друга, но на 31-й минуте шестую шайбу белорусов во встрече забросил Иван Аношко. До второго перерыва счет так и не изменился.

В третьем периоде команда Андраша Хорвата пропустила еще раз. Автором седьмой заброшенной шайбы в ворота венгров стал Егор Сидоров, реализовавший большинство. Ну а точку в матче поставил венгр Адам Трожак, забросивший вторую шайбу в ворота белорусов.

Это был первый из трех запланированных матчей юниорской сборной Беларуси (U-18) во время пребывания Будапеште. Поединки с венграми подопечные Дмитрия Шульги проводят вместо участия в отмененном традиционном турнире памяти Владимира Дзуриллы в Словакии. В столице Венгрии, готовящаяся к апрельскому чемпионату мира среди юниоров в США, белорусская дружина проведет еще две игры. 10 и 11 февраля они померяются с венгерской сборной составленной из игроков не старше 20 лет. Оба поединка начнутся в 20.40 по минскому времени. -0-