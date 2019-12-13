Юниорская сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире в Латвии

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси одержала вторую подряд победу на международном турнире в Елгаве. После виктории над сверстниками из Казахстана подопечные Александра Руммо со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) обыграли резервный состав молодежной команды Латвии (U-20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период завершился безголевой ничьей. После перерыва счет в матче открыли белорусы. Александр Суворов реализовал большинство спустя 20 секунд после того, как удаленный игрок покинул лед.

Заключительный отрезок матча также начался под диктовку белорусских юниоров. Александр Пальчик, Данила Климович и Евгений Сапельников довели счет до крупного. Единственное, что удалось представителям хозяев, - шайба престижа. Результативную атаку латвийцев завершил Кристап Рогис, установивший окончательный счет матча.-0-