Юниорская сборная Беларуси по хоккею победила Латвию на ЧМ в США

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) победила сверстников из Латвии со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) на чемпионате мира по хоккею в этой возрастной группе, который продолжается в США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом сборной Беларуси, которая открыла счет уже на 3-й минуте. Федор Николаеня откликнулся на пас Ивана Аношко и забросил первую шайбу. Латвийская команда к середине первого периода перехватила инициативу, но их реализация оставляла желать лучшего. К тому же игроки соперников белорусов дважды удалились.

Не успел стартовать второй период, как Данила Климович и Егор Клавдиев дважды поразили ворота латвийской дружины. На эти голы соперники ответили взятием ворот Мартинса Лавиньша, который реализовал большинство. Могли подопечные Олега Сорокина отличиться и еще раз, но когда голкипер Тихон Чайка уже не мог ничем помочь своей дружине, шайба угодила в штангу. На 38-й минуте матча белорусы забросили еще раз. Вновь отличился Данила Климович.

В третьем периоде белорусы еще дважды огорчили латвийскую дружину, отличились Илья Морозов и Ярослав Михалев, поразивший пустые ворота. У соперников гол на свой счет записал Райнерс Дарзиньш.

После этой встречи турнирное положение в группе "А" таково: Канада - 6 очков (2 матча), Беларусь - 6 (3), Швеция - 6 (3), Швейцария - 3 (3), Латвия - 0 (3).

Таким образом, за тур до завершения групповой стадии юниорского чемпионата мира сборная Беларуси (U-18) гарантировала себе место в четвертьфинале турнира вне зависимости от исхода встречи против сверстников из Канады. С ними команда Дмитрия Шульги сыграет 2 мая в 4.00 по минскому времени.-0-